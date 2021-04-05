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بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي يكشف عن مهمة سرية نفذها في سوريا

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي يكشف عن مهمة سرية نفذها في سوريا
Reuters RONEN ZVULUN
دبابات للجيش الإسرائيلي
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كشف الجيش الإسرائيلي عن مقطع مصور "يوثق عملية برية" نفذها، لتدمير موقع عسكري أقامه الجيش السوري في منطقة فض الاشتباك.

وفي بيان له، قال الجيش الإسرائيلي إن "إسرائيل اعتبرت أن هذا الموقع العسكري هو ضمن إطار خروقات متكررة لاتفاقية فض الاشتباك من قبل الجيش السوري، تمثلت بإقامة مواقع استطلاع في منطقة فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا".

وأضاف أنه "بعد شكاوى تم تقديمها عبر الأمم المتحدة إلى الجيش السوري قامت قوة عسكرية من لواء جولاني بتدمير أحد المواقع في شهر يوليو الماضي".

وأشار إلى أنه "تم تنفيذ العملية بشكل سري ودون وقوع إصابات".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "لن يسمح بخرق سيادة إسرائيل واتفاقية فض الاشتباك".

المصدر: RT

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