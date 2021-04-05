الجيش اليمني يعلن عن مقتل عدد من مسلحي الحوثيين بقصف التحالف في الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الاثنين، تدمير تعزيزات لجماعة "أنصار الله" الحوثية، في قصف جوي نفذه التحالف العربي بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

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وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من عدن والرياض، نقلا عن الجيش اليمني، أن "طيران التحالف استهدف أربع عربات تحمل تعزيزات في طريقها إلى الحوثيين شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف"​​​. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الغارة أدت إلى "مقتل جميع من كانوا على متن العربات.

وتابعت الوكالة أن الجيش الوطني خاض معارك عنيفة ضد الحوثيين في جبهة الأحكوم جنوب محافظة تعز، وذلك "وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات".

من جهتها أفادت قناة "المسيرة" التلفزيونية الناطقة باسم جماعة الحوثيين، مساء اليوم، بأن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق "لرصد خروقات العدوان" بمحافظة الحديدة رصدت 171 خرقا بالمحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما ذكرت القناة أن طيران التحالف شن ثلاث غارات جوية على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، تركزت على مديرية صرواح غربي مأرب.

وأشارت القناة أيضا إلى تنفيذ طيران التحالف غارة على محافظة صعدة شمال غربي اليمن، استهدفت مديرية شدا الواقعة على الشريط الحدودي مع السعودية غربي صعدة.

المصدر: وكالات