سلطنة عمان تمنع دخول الأجانب غير المقيمين اعتبارا من 8 أبريل لاحتواء كورونا

أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، منع دخول الأجانب غير المقيمين إلى أراضي البلاد اعتبارا من 8 أبريل في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في عمان، عقب اجتماع عقدته لمتابعة تطورات الجائحة ومناقشة الإجراءات الوقائية، عدة قرارات تشمل "اقتصار دخول السلطنة على المواطنين العمانيين وحاملي الإقامة فقط ابتداء من الساعة 12:00 ظهر يوم 8 أبريل 2021".

وأكدت اللجنة على ضرورة تجنب سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى.

كما أورد بيان نشرته "وكالة الأنباء العمانية" الرسمية أن اللجنة مددت حظرا مسائيا على جميع الأنشطة التجارية حتى نهاية شهر رمضان، الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

وأضاف البيان أن حظر التجول المفروض منذ 28 مارس على حركة المركبات والأشخاص بين الساعة 20:00 و05:00 سيرفع كما هو مقرر في 8 أبريل، لكن مع إعادته في رمضان من 21:00 حتى 04:00.

وتشهد سلطنة عمان منذ أيام ارتفاعا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، الذي بلغ في إحصائية الاثنين 1117 حالة، إضافة إلى رصد 10 وفيات.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البلاد إلى 164274 حالة، بينها 1722 وفاة و147539 شفاء.

المصدر: "وكالة الأنباء العمانية" + وكالات