الأردن يحصل على شحنة لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لكورونا

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية، بوصول طائرة إلى الأردن مساء الأحد، تحمل لقاحات ضد فيروس كورونا من شركة "سينوفارم" الصينية بموجب طلبية بأسعار تفضيلية.

وقال السفير الصيني لدى الأردن تشن تشواندونغ في بيان إنه "منذ تفشي وباء كوفيد19، ساعدت الصين والأردن بعضهما البعض وتكاتفا في مكافحة الوباء، ما يدل على الصداقة العميقة بين الشعبين".

وأضاف: "لقد أوفت الحكومة الصينية بوعدها بجعل اللقاحات منتجًا عاما عالميا، وتغلبت على ضغط الطلب المحلي والأجنبي الكبير على اللقاحات وحدود القدرة الإنتاجية".

وأشار الى أن حكومة الصين "تدعم جهود الأردن لشراء اللقاحات الصينية، وهذا يعكس قيمة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والعمل الفعلي الصيني لدعم الجانب الأردني في مكافحة الوباء".

وأكد أن "اللقاحات الصينية حصلت على الاعتراف واسع النطاق بسلامتها وفعاليتها، وسيواصل البلدان التعاون مع الجانب في مكافحة الوباء والتغلب على الوباء في وقت مبكر".

من جهته عبر أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني يوسف البطاينة عن شكره للجانب الصيني على دعمه للجانب الأردني لمكافحة الوباء، مؤكدا "اعتزازه بمستوى تعاون البلدين وصداقتهما".

المصدر: "بترا"