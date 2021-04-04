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لبنان: خلايا إرهابية تحاول المس بأمن واستقرار البلاد

أخبار العالم العربي

لبنان: خلايا إرهابية تحاول المس بأمن واستقرار البلاد
Reuters MOHAMED AZAKIR
وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي
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أعلن محمد فهمي، وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عن وجود خلايا إرهابية تحاول المس بأمن واستقرار البلاد، وتستغل أي خلل أمني في أي منطقة فيها.

وفي حديث لقناة "LBCI" اللبنانية، قال فهمي إن "الأمن في البلد جيد نسبيا لأن الأمل في تشكيل الحكومة انعكس إيجابيا".

وأضاف أن "هناك خلايا إرهابية تحاول المس بأمن واستقرار لبنان وتستغل أي خلل أمني في أي منطقة فيه".

وتابع: "أتفهم الاحتجاجات في طرابلس لأسباب اجتماعية، ولكن مجموعات استغلت الاحتجاجات لدخول سراي المدينة ونهبها"، مشيرا إلى أن "ما حصل في طرابلس أمر مخطط له".

وأضاف: "لا يمكنني الكشف عن نتائج التحقيقات، ولكن لا علاقة لتركيا بالأمر".

المصدر: LBCI

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