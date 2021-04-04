محمد بن زايد: العراق وأهل العراق لهم فضل كبير على الإمارات (فيديو)
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أكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، أن "العراق وأهل العراق لهم فضل كبير على دولة الإمارات".
وقال خلال استقباله رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له، إن "فضل العراق وأهل العراق كبير، وهناك الكثير من العراقيين بنوا وعملوا وطوروا وساعدوا في بناء الإمارات".
وأضاف: "نحن دائما نذكر ذلك، سواء من مهندسين وأطباء وحتى سياسيين، ولازال الكثير من العراقيين يعيشون في الإمارات ولهم الفضل الكبير، وأنا أتمنى أن تنمو العلاقات لخدمة الشعبين".
المصدر: RT