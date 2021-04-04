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هجوم بقذائف الهاون استهدف مقر التحالف العربي في محافظة شبوة شرق اليمن

أخبار العالم العربي

هجوم بقذائف الهاون استهدف مقر التحالف العربي في محافظة شبوة شرق اليمن
Reuters KHALED ABDULLAH
الحرب في اليمن
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استهدف هجوم بقذائف الهاون منشأة بلحاف النفطية في محافظة شبوة اليمنية، التي تتخذها قوات التحالف العربي مقرا لها، دون أن يتسبب بخسائر بشرية.

وكانت حركة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن أعلنت يوم الخميس الماضي عن تنفيذها هجوما بواسطة طائرات مسيرة على ما وصفته بـ"مواقع حساسة ومهمة" في العاصمة السعودية الرياض، فيما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباط هجوم صاروخي كانت الحركة تخطط لتنفيذه في جبهة محافظة مأرب.

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ويخوض التحالف العربي، الذي تقوده السعودية قتالا ضد جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء.

المصدر: RT

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