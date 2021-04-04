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الاتحاد الأوروبي يعرب عن دعمه للحكومة الليبية برئاسة الدبيبة

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الاتحاد الأوروبي يعرب عن دعمه للحكومة الليبية برئاسة الدبيبة
Reuters YVES HERMAN
الاتحاد الأوروبي
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أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مشددا على تأييده بنشاط عملية المصالحة الوطنية في البلاد.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إثر لقائه الدبيبة "دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوحدة الوطنية الساعية لإخراج البلاد من حالة الفوضى وانعدام الاستقرار التي تشهدها منذ عشر سنوات".

ولفت ميشال إلى أن الاتحاد يدعم بنشاط عملية المصالحة الوطنية، مضيفا أن "التعافي الاقتصادي والانتخابات ومكافحة الهجرة غير الشرعية هي المجالات التي يمكن أن يساعد فيها الاتحاد الأوروبي ليبيا"، معلنا عن عودة سفير الاتحاد الأوروبي إلى العاصمة الليبية في الأسابيع المقبلة.

وأكد أن الهجرة موضوع أساسي في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا.

المصدر: "فرانس24"

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