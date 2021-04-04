مجهولون يهاجمون مقر منظمة إغاثية فرنسية غربي اليمن

أصيبت فتاتان يمنيتان بجروح جراء رشق مجهولين، مساء الأحد، مقر منظمة ACTED الفرنسية لدعم الفئات الأكثر احتياجا في محافظة الضالع غربي اليمن.

ونقلت وكالة "سبوتنك" الروسية، عن مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الضالع، قوله إن "مسلحين ألقوا قنبلة على مقر منظمة ACTED الفرنسية في حي القشاع بمدينة الضالع"​​​.

وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن إصابة فتاتين يمنيتين، وإلحاق أضرار مادية بمقر المنظمة.

ويعد الهجوم الثاني الذي يستهدف المنظمة الفرنسية، إذ سبق وتعرض مقرها في 22 ديسمبر 2019، لهجوم مماثل طال بالتزامن مقرات منظمات لجنة الإنقاذ الدولية و"أكسفام" و"مرسي كيور"، في مدينة الضالع .

وACTED هي جمعية تضامن دولية فرنسية تهدف إلى دعم الفئات الضعيفة من السكان في جميع أنحاء العالم.

المصدر: "سبوتنيك"