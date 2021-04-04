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التحالف: إحباط عملية هجوم بزورق مفخخ من قبل الحوثيين جنوب البحر الأحمر.. (فيديو)

أخبار العالم العربي

التحالف: إحباط عملية هجوم بزورق مفخخ من قبل الحوثيين جنوب البحر الأحمر.. (فيديو)
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نشرت قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية شريط فيديو يظهر إحباط "هجوم عدائي بزورق مفخخ" قامت به جماعة أنصار الله "الحوثيون" بجنوب البحر الأحمر.

ويظهر الفيديو الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، لحظة تدمير الزورق المفخخ من قبل قوات التحالف العربي.

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وكان التحالف العربي أحبط هجوما وشيكا بواسطة زورق ملغم لجماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية في جنوب البحر الأحمر، أمس السبت.

وشدد التحالف في بيانه أمس على أن الحوثيين "يواصلون تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية"، متهما الجماعة باستغلال "اتفاق ستوكهولم" المبرم بينها والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أواخر عام 2018 كـ"مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة".

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