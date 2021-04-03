 
مباشر

مصر.. 39 وفاة و710 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر.. 39 وفاة و710 إصابات جديدة بفيروس كورونا
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
فيروس كورونا في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q3xz

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 39 وفاة و710 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 12123، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 204256.

إقرأ المزيد
رئيس قناة السويس: عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي منذ حادث جنوح السفينة البنمية
رئيس قناة السويس: عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي منذ حادث جنوح السفينة البنمية

وكانت مصر سجلت في اليوم السابق 43 وفاة و703 إصابات بالفيروس.

وفي 31 مارس الماضي، أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد عن استقبال 854400 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، في مطار القاهرة.

وتعتبر هذه الدفعة من اللقاحات الأكبر التي تصل مصر والشرق الأوسط من تحالف GAVI الدولي للأمصال واللقاحات.

ووصلت هذه الدفعة ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع GAVI، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونيسف" والبنك الدولي.

وبذلك يكون قد وصل إلى مصر حوالي مليون و600 ألف جرعة لقاح متنوعة ما بين "سينوفارم" الصيني و"أسترازينيكا" البريطاني - السويدي.

المصدر: "رويترز" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا