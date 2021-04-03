الكويت تعرب عن وقوفها إلى جانب الأردن وتأييدها لإجراءات الملك عبدالله الثاني

أعربت الكويت عن وقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية، وتأييدها لكافة الإجراءات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني "للحفاظ على أمن واستقرار المملكة".

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية عن "وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية وتأييدها لكافة الإجراءات التي اتخذها الملك عبد الله بن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الشقيقة".

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وأكدت أن "أمن واستقرار المملكة من أمن واستقرار الكويت".

وكانت السلطات الأردنية اعتقلت رئيس الديوان الملكي الأسبق ومبعوث الملك الخاص السابق إلى السعودية باسم عوض الله.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية "بترا" بأنه تم اعتقال عوض الله والشريف حسن بن زيد لأسباب أمنية.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أفادت بأن السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين بتهمة "تهديد استقرار البلاد"، إلا أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي نفى هذا الأمر.

وفي وقت لاحق، أعلن الأمير حمزة بن الحسين، أن قيادة جيش المملكة وجهت له بالبقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد، قائلا إنه "ليس مسؤولا عن أي فساد وليس طرفا في أي مؤامرة".

وقال في مقطع فيديو: "زارني صباح اليوم قائد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأردنية (اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي) حيث أبلغني بأنه لا يسمح لي بالخروج من منزلي أو الاتصال بأحد أو لقاء أحد، لأنه تم، في اللقاءات التي حضرتها أو المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الزيارات التي قمت بها، تسجيل انتقادات إلى الحكومة أو الملك".

المصدر: "القبس" + RT