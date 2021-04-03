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من هو الشريف حسن بن زيد الذي اعتقلته السلطات الأردنية "لأسباب أمنية"؟

أخبار العالم العربي

من هو الشريف حسن بن زيد الذي اعتقلته السلطات الأردنية
Reuters joh/
صورة تعبيرية
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كشفت وسائل إعلام أردنية معلومات حول الشريف حسن بن زيد الذي اعتقلته السلطات، اليوم السبت، "لأسباب أمنية وبعد متابعة حثيثة".

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وبحسب المعلومات المتوفرة عن الشريف حسن بن زيد، فإنه من الأشراف الهاشميين، وهو مقيم في المملكة العربية السعودية ويحمل الجنسية السعودية إلى جانب جنسيته الأردنية.

وسبق للشريف حسن أن شغل منصب مبعوث الملك عبد الله الثاني للسعودية.

والشريف بن زيد هو شقيق النقيب الشريف علي بن زيد الذي قتل في عام 2010 أثناء مشاركته في مهمات القوات المسلحة الأردنية في أفغانستان.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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