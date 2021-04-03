 
مباشر

مصر تعرب عن تضامنها ودعمها للعاهل الأردني للحفاظ على أمن المملكة

أخبار العالم العربي

مصر تعرب عن تضامنها ودعمها للعاهل الأردني للحفاظ على أمن المملكة
Reuters Reuters MUHAMMAD HAMED
ملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q3xc

أعربت مصر عن تضامنها الكامل ودعمها للأردن وقيادته الممثلة في الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أي محاولات للنيل منها.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان: "تؤكد مصر على أن أمن واستقرار الأردن الشقيق هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي وحفظ الله المملكة من كل سوء".

تعرب جمهورية مصر العربية عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وقياداتها الممثلة في صاحب الجلالة...

Опубликовано ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‎ Суббота, 3 апреля 2021 г.
إقرأ المزيد
الجيش الأردني: طُلب من الأمير حمزة بن الحسين التوقف عن تحركات تستهدف أمن الأردن
الجيش الأردني: طُلب من الأمير حمزة بن الحسين التوقف عن تحركات تستهدف أمن الأردن

وفي وقت سابق من السبت أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين بتهمة "تهديد استقرار البلاد"، لكن وكالة الأنباء الرسمية "بترا" قالت في وقت لاحق إنه ليس موقوفا.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، لاحقا أنه تم الطلب من الأمير حمزة التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن".

المصدر: الرئاسة المصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا