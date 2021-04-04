استئناف العمل في مطار الريان الدولي بمدينة المكلا اليمنية

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، يوم السبت، عن استئناف الرحلات الجوية من مطار الريّان بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، اعتبارا من يوم 9 أبريل الجاري.

وبيّنت الخطوط الجوية اليمنية، في بيان لها، في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن العمل سيكون من وإلى مطار الريان الدولي خط الرحلة ذهابا وإيابا "عدن – الريان – سقطرى" و "سقطرى – الريان – عدن".

تعلن الخطوط الجوية اليمنية أنه اعتباراً من #09_إبريل_2021 سيتم استئناف التشغيل من وإلى مطار الريان الدولي خط الرحلةذهاباً وإياباً [عدن - الريان - سقطرى] [سقطرى - الريان - عدن] #Yemen_Airways Опубликовано Yemen Airways Суббота, 3 апреля 2021 г.

وفيما يتعلق بالرحلات الدولية، قالت الخطوط اليمنية إنه سيتم وضع برنامج للرحلات الخارجية من مطار الريان أسوه بمطار عدن وسيئون قريبا، دون الإشارة إلى تاريخ محدد.

وتعلن الهيئة العامة للطيران في اليمن، بين فترة وأخرى عن استئناف العمل بمطار الريّان الدولي، لكن ذلك لم يتم حتى الآن عقب توقفه لخمسة أعوام.

المصدر: الخطوط الجوية اليمنية