"رويترز": السنغال تقرر فتح قنصلية في الصحراء الخاضعة لسيطرة المغرب

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين رسميين أن السنغال ستفتتح يوم الاثنين قنصلية في منطقة الصحراء، في دعم مطالبة المغرب بالمنطقة المتنازع عليها، لتنضم بذلك إلى دول إفريقية وعربية أخرى.

وأضاف المصدران أن وزيري خارجية المغرب والسنغال سيفتتحان القنصلية في مدينة الداخلة المطلة على المحيط الأطلسي، ما يجعل السنغال الدولة الثانية والعشرين التي تنشئ بعثة دبلوماسية في الإقليم.

وتسعى جبهة "البوليساريو" المدعومة من الجزائر إلى استقلال منطقة الصحراء، وهي منطقة صحراوية شاسعة يسيطر عليها المغرب منذ انسحاب إسبانيا في عام 1975.

ويسعى المغرب منذ وقت طويل إلى الاعتراف الدولي بمطالبته بالمنطقة التي يسميها "الأقاليم الجنوبية".

وقالت جبهة "البوليساريو" في 13 نوفمبر إنها انسحبت من وقف لإطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة وأعلنت الحرب في أعقاب تحرك عسكري مغربي لفتح طريق أغلقه مؤيدو ومقاتلو الجبهة لثلاثة أسابيع.

وفي ديسمبر المنصرم، اعترفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على منطقة الصحراء ووعدت بفتح قنصلية في الداخلة.

المصدر: "رويترز"