وزير الدفاع التركي وقادة الجيش يتفقدون مواقعه قرب حدود سوريا والعراق

أجرى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، وقادة جيشه، اليوم السبت، جولة تفقدية للوحدات العسكرية في ولاية شرناق جنوب شرق البلاد قرب الحدود مع كل من سوريا والعراق.

وتفقد أكار مواقع القوات التركية رفقة رئيس هيئة الأركان، يشار غولر، وقائد القوات البرية، أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية، عدنان أوزبال، وقائد القوات الجوية، حسن كوتشوك أكيوز.

وذكر مراسل وكالة "الأناضول" أن أكار والوفد المرافق له وصلوا الجمعة إلى ولاية شرناق الحدودية مع سوريا والعراق، وأمضوا الليلة في قيادة فرقة المشاة الثالثة والعشرين.

وعقد أكار صباح اليوم اجتماعا في مركز عمليات قيادة الفرقة المذكورة، مع قادة الوحدات العاملة على الخط الحدودي وخارجه.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Şırnak’ta 1995 rakımlı Namaz Dağı'na da çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.https://t.co/UVDE1M9pmK#MSB#HulusiAkarpic.twitter.com/tZBRVqq6HF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 3, 2021

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi’nin Şırnak’taki inceleme ve denetlemelerinden görüntüler...https://t.co/UVDE1M9pmK#MSB#HulusiAkarpic.twitter.com/ano4v9p1jv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 3, 2021

وتفقد أكار والوفد المرافق له التدابير المتخذة في إطار "مكافحة الإرهاب" في منطقة جبل نماز الذي يبلغ ارتفاعه 1995 مترا في الولاية.

كما أجرى جولة تفقدية لكتيبة "الكوماندوز" التابعة للدرك في الجبل ذاته، وتمنى النجاح للقوات في مهامهم.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Bu sonuna kadar devam edecek. Taarruzi bir anlayış ve artan bir şiddetle operasyonlarımız devam edecek."https://t.co/jClsfCLjGy#MSB#HulusiAkarpic.twitter.com/85tdpzV3Nh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 3, 2021

وتنفذ تركيا منذ سنوات سلسلة واسعة من العمليات العسكرية في سوريا والعراق لمكافحة تنظيمي "داعش" و"حزب العمال الكردستاني" وكذلك الجيش السوري.

و منذ العام 2016 أطلقت القوات التركية 3 عمليات عسكرية شمال سوريا شملت أراض في محافظات حلب والرقة والحسكة ضد تنظيمي "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية، وكذلك واحدة أطلق عليها اسم "درع الربيع" في إدلب ضد الجيش السوري في 27 فبراير 2020.

وفي الأراضي العراقية تشن القوات التركية هجمات جوية وبرية مستمرة تستهدف مواقع "حزب العمال الكردستاني" تطال معظمها إقليم كردستان العراق.

وعلى الرغم من إدانات واحتجاجات واسعة من قبل كل من دمشق وبغداد ومجموعة من العواصم العربية والغربية، تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرارا بأن تفعل بلاده كل ما بوسعها لمنع إنشاء "ممر إرهابي" على حدودها الجنوبية، مشيرا إلى أن أنقرة "لن تطلب سماحا" من أحد بمكافحة الإرهاب داخل تركيا أو خارجها.

المصدر: RT + "الأناضول"