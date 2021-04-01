مصر.. جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب "3 طائرات تجسس"

أحبط رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب "3 طائرات تنصت وتجسس" يوم الخميس.

وجاءت العملية بعد الاشتباه في راكبة مصرية قادمة من دولة الإمارات على متن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية، أجابت المسافرة بالنفي، غير أن تفتيش حقائبها كشف عن وجود "3 طائرات تنصت وتجسس".

وقررت سلطات المطار إثر ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي ومصادرة المضبوطات.

ناصر حاتم

المصدر: RT