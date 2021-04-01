الأردن.. ضبط شخص نشر فيديو على "تيك توك" يحرض فيه على التحرش بالفتيات

تابعت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي في الأردن فيديو ظهر خلاله شخص يدعو للتحريض على التحرش بالفتيات ونشره على حسابه على موقع "تيك توك".

وتمكنت السلطات من تحديد هوية صاحب الفيديو وضبطه وتسليمه للقضاء.

وحذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من نشر أي محتوى مسيء للمجتمع وعاداته وأعرافه وفئاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت على أن نشر أي محتوى يحمل تلك المخالفات يوجب المساءلة الاجتماعية والقانونية.

المصدر: وسائل إعلام أردنية