مصر تستقبل أكبر كمية من لقاحات كورونا

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد عن استقبال 854400 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، في مطار القاهرة.

وتعتبر هذه الدفعة من اللقاحات الأكبر التي تصل مصر والشرق الأوسط من تحالف GAVI الدولي للأمصال واللقاحات.

ووصلت هذه الدفعة ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع GAVI، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونيسف" والبنك الدولي.

وبذلك يكون قد وصل إلى مصر حوالي مليون و600 ألف جرعة لقاح متنوعة ما بين "سينوفارم" الصيني و"أسترازينيكا" البريطاني - السويدي.

وسيحصل متلقو لقاح "أسترازينيكا" على الجرعة الثانية بعد 3 أشهر من تلقي الجرعة الأولى.

المصدر: "الشروق"