المغرب يسجل 676 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية الأربعاء تسجيل 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 665 أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 496097 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل خمس حالات وفاة جديدة، نزولا من 6 أمس الثلاثاء، ليبلغ العدد الإجمالي لضحايا الفيروس 8818 حالة.

وأكدت تعافي 198 حالة جديدة ليبلغ مجموع حالات التعافي 483363، بنسبة شفاء بلغت 97.4%.

وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح "كوفيد- 19"، 4 ملايين و315 ألفا و800 شخص، فيما حصل على الجرعة الثانية 3 ملايين و674 ألفا و251 شخصا.

المصدر: "رويترز"