مصرع امرأتين و3 أطفال في انقلاب مركب قبالة الساحل الليبي

غرقت امرأتان وثلاثة أطفال، أمس الثلاثاء، قبالة الساحل الليبي، إثر انقلاب قارب كان يقل عشرات المهاجرين، وفق ما أفاد به مسؤول في الأمم المتحدة.

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وفي تفاصيل الحادثة، أوضحت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة صفاء مسهلي أن "الحادث وقع في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، لافتة إلى أن قارب صيد وخفر السواحل الليبيين تمكنوا من إنقاذ حوالي 77 مهاجرا وأعادوهم إلى الشاطئ".

وأشارت مسهلي إلى أنه تم اعتراض ما مجموعه 400 مهاجر، وإعادتهم إلى ليبيا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وأنه تم نقلهم إلى مراكز احتجاز.

تجدر الإشارة إلى أن غرق السفينة أمس، كان الأحدث على طول طريق الهجرة في وسط البحر المتوسط، حيث أفادت تقارير بوفاة أكثر من 55 مهاجرا الشهر الماضي قبالة سواحل ليبيا، إذ برزت ليبيا كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط، في أعقاب الانتفاضة التي دعمها الناتو والتي أطاحت بالزعيم معمر القذافي ومقتله عام 2011، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

المصدر: "أسوشيتد برس""