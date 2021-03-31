"سانا": القوات الأمريكية تنقل 40 "داعشيا" من مخيم الهول إلى قاعدة لها بريف الحسكة

من الحملة التي أطلقتها "قسد" في مخيم الهول قبل أيام ـ وكالة هاوار

ذكرت وكالة "سانا" أن القوات الأمريكية نقلت 40 إرهابيا من "داعش" من سجن الهول إلى قاعدتها في ريف الحسكة شمال سوريا.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن "ثلاث مروحيات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقها ثلاث حوامات قتالية هبطت مساء أمس في قاعدة الشدادي وكانت تقل نحو 40 إرهابيا من تنظيم (داعش) تم نقلهم من سجن الهول" في ريف الحسكة.

وأوضحت أنه "عرف من الإرهابيين الذين تم نقلهم.. الإرهابيان العراقيان زياد إدريس المدعو أبو سيف العراقي من مواليد عام 1980 وكان مسؤولا عن ما يسمى "الحسبة" في الموصل وبعدها عمل في دير الزور والإرهابي نجدت مسعود رضا من مواليد 1979 والملقب بـ "أبي بكر الفراتي" وكان مسؤولا عن عمليات الاقتحام في دير الزور".

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يذكر أن قوات "الأسايش" الكردية أعلنت بدء عملية أمنية واسعة في مخيم الهول شرق الحسكة، في 28 من الشهر الجاري، وفي اليوم ذاته أعلنت اعتقال 9 من تنظيم "داعش" قالت إن بينهم "أبو سعد العراق" ووصفته بأنه أحد قادة التنظيم وأنه عمل لفترة طويلة على تجنيد الأشخاص لصالح التنظيم.

المصدر: سانا + هاوار