المالكي: إسرائيل لم تعط حتى اللحظة موافقة بشأن الانتخابات في القدس المحتلة

المالكي: إسرائيل لم تعط حتى اللحظة موافقة بشأن الانتخابات في القدس المحتلة
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن إسرائيل لم تعط حتى اللحظة موافقة بشأن إجراء الانتخابات في القدس المحتلة ترشيحا وانتخابا وكل ما يضمن تسهيل هذه العملية بالقدس.
وأوضح المالكي لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأربعاء، أن "هناك إشارات سلبية حيال التوجه الحقيقي لإسرائيل تجاه العملية الانتخابية ككل، حيث أنها لم توافق حتى الآن على طلب من دول الاتحاد الأوروبي بشأن تصدير فيزا للفرق التي ستعمل بالرقابة والإشراف على الانتخابات الأمر الذي يشكل قلقا كبيرا".
واعتبر المالكي "عدم سماح إسرائيل لهذه الوفود بالوصول إلى فلسطين مؤشرا سلبيا كبيرا وعلى المجتمع الدولي أخذ هذا الأمر على محمل الجد، وعلى أعلى المستويات، والضغط على إسرائيل لتسهيل إجراء العملية الانتخابية برمتها دون أي تدخل أو عرقلة".
وفيما يتعلق بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين إن بعثة فلسطين في لاهاي تقوم بدور هام في التواصل مع مكتب المدعية العامة للمحكمة للبدء بالتحقيق على الأرض، معربا عن أمله بأن تكون هناك خطوات هامة خلال الأيام القادمة.
المصدر: إذاعة "صوت فلسطين"+ RT