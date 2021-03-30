ولي العهد السعودي يبحث تطورات الأوضاع في اليمن مع الرئيس هادي

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مكالمة هاتفية مع الرئيس اليمني عبدر به منصور هادي تطورات الأوضاع في اليمن، والتأييد الدولي للمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية.

وأكد ولي العهد، على "مواصلة السعودية وقوفها مع الأشقاء في اليمن، والتخفيف من معاناة المواطنين بتقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات، دعما للحكومة ولتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد".

من جهته، جدد هادي التأكيد بدعم حكومته للمبادرة، مشيدا بحرص السعودية على تحقيق السلام الدائم وإرساء الأمن والاستقرار في اليمن.

وثمن الرئيس اليمني الدعم السخي من حكومة السعودية لدعم حكومته والشعب اليمني، والتخفيف من معاناته.

واستعرض الجانبان مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، التي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة إلى مواجهة التحديات البيئية.

المصدر: "واس"