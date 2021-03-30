مصر.. النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل 4 متهمين في واقعة فندق "فيرمونت"

استأنفت النيابة العامة الصرية يوم الثلاثاء على قرار محكمة الجنايات إخلاء سبيل 4 متهمين في قضية واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت".

وكانت محكمة القاهرة الجديدة قد قررت اليوم إخلاء سبيل 4 متهمين بقضية الاغتصاب الجماعى لفتاة داخل فندق "فيرمونت" في عام 2014، بكفالة 100 ألف جنيه.

إقرأ المزيد

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى للنيابة العامة في 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاث مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو الماضي، تبعتها الثانية في 28 يوليو الماضي، ثم الثالثة في 29 يوليو الماضي.

وفي سبتمبر 2020 تداولت وسائل الإعلام المصرية أول صورة لفتاة فيرمونت التي تم اغتصابها عام 2014 وهي بصحبة أحد المتهمين قبل أن تعود وتحذفها مرة أخرى.

ونشرت صحيفة "الوطن" المصرية الصورة حيث قامت بحذفها بشكل سريع، تنفيذا لمبدأ سرية المعلومات.

يذكر أن قضية "فيرمونت" بدأت تظهر على صفحات "السوشيال ميديا" بعد مرور 6 أعوام على أحداثها، وذلك من خلال منشور عبر صفحة "assaultpolice"، من الحسابات التي ظهرت عبر "إنستغرام"، وهي مختصة بجمع شهادات ضحايا التحرش وتقديم البلاغات القانونية مع الاحتفاظ بسرية معلومات الفتيات.

وتعود أحداث القضية لعام 2014، عند تعرض فتاة للاغتصاب الجماعي على يد 7 شبان صوروا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك، ودونوا أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT