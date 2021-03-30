"القومي التركي" يدعو الأطراف في سوريا لعدم تعميق الأزمة الإنسانية

دعا مجلس الأمن القومي التركي الأطراف الفاعلة في سوريا للحد من الأنشطة التي من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية هناك.

وأكد بيان عن المجلس عقب اجتماعه برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "أهمية تحقيق حل دائم ومستدام في سوريا يقوم على حماية وحدة أراضي البلاد ووحدتها السياسية".

وأضاف، أن "تركيا ستواصل كما كانت في السابق، دعمها لكل مبادرة تساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وشدد المجلس على أهمية تبني دول المنطقة نهجا مشتركا يحمي حقوقها ومصالحها المتبادلة، ودعوة الدول غير الإقليمية والجهات الفاعلة الدولية إلى تبني موقفا حياديا وحكيما.

وعلى صعيد آخر رحب البيان بالتقدم المحرز في العملية السياسية الليبية، مؤكدا على "استمرار أنقرة في تقديم شتى أنواع الدعم لتوفير الأمن والاستقرار والرخاء للشعب الليبي".

وجدد المجلس في بيانه، التأكيد على عزم تركيا على حشد جميع الوسائل من أجل رفع مستوى الأمن السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي بما يتماشى مع هدف الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية عام 2023.

المصدر: "الأناضول"