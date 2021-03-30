سوريا.. مقتل مسلح من "قسد" وإصابة اثنين بهجوم في ريف الرقة

قتل مسلح من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وأصيب اثنان آخران جراء هجوم بالأسلحة الرشاشة بريف الرقة الشرقي في سوريا.

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ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية في المنطقة قولها إن "هجوما بالأسلحة الرشاشة استهدف مجموعة مسلحة من ميليشيا "قسد" في منطقة الحوس شرق مدينة الرقة ما أدى إلى مقتل مسلح من الميليشيا وإصابة اثنين آخرين".

وأضافت "سانا" بأنه "تتواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي ميليشيا "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ضمن مناطق انتشارهم في الجزيرة السورية ردا على ممارسات الميليشيا التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم واختطاف العديد من الشبان لإجبارهم على القتال في صفوفها قسرا".

المصدر: "سانا"