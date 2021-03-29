 
مباشر

مصر.. جنايات القاهرة تقضي بحبس عناصر جماعة "داعش العمرانية"

أخبار العالم العربي

مصر.. جنايات القاهرة تقضي بحبس عناصر جماعة
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
دار القضاء الأعلى المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q2m0

أمرت محكمة جنايات القاهرة بحبس 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية معروفة بـ"داعش العمرانية" تعتنق أفكار تنظيم "داعش"، وأجلت محاكمتهم إلى 22 مايو المقبل.

وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات لتوليهم قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2015 حتى 7 سبتمبر 2019، والشروع في قتل ضابط وشرطي وتخريب ممتلكات عامة (سيارات شرطة).

ووجهت النيابة للموقوفين الأول والثاني تهمة الشروع في قتل أفراد الشرطة وتخريب ممتلكات عامة ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقتها وحيازة أسلحة نارية.

المصدر: "المصري اليوم"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا