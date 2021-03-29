مصر.. جنايات القاهرة تقضي بحبس عناصر جماعة "داعش العمرانية"

أمرت محكمة جنايات القاهرة بحبس 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية معروفة بـ"داعش العمرانية" تعتنق أفكار تنظيم "داعش"، وأجلت محاكمتهم إلى 22 مايو المقبل.

وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات لتوليهم قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2015 حتى 7 سبتمبر 2019، والشروع في قتل ضابط وشرطي وتخريب ممتلكات عامة (سيارات شرطة).

ووجهت النيابة للموقوفين الأول والثاني تهمة الشروع في قتل أفراد الشرطة وتخريب ممتلكات عامة ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقتها وحيازة أسلحة نارية.

المصدر: "المصري اليوم"