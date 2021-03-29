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غزة.. وصول 3 محطات لإنتاج الأوكسجين

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غزة.. وصول 3 محطات لإنتاج الأوكسجين
محطات إنتاج الأوكسجين تدخل قطاع غزة
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول 3 محطات لإنتاج الأوكسجين، واحدة مقدمة من مؤسسة "نورواك" النرويجية، واثنتان من مؤسسة "العون الطبي" في بريطانيا .

وقال مدير عام الهندسة والصيانة بوزارة الصحة بسام الحمدين، إن "المحطات الثلاث ستوزع في مستشفى غزة الأوروبي ومجمعي ناصر والشفاء الطبيين".

وأضاف: "المحطات الثلاث تأتي تتويجا لجهود كبيرة بذلتها وزارة الصحة مع شركائها الداعمين من أجل تعزيز الجهوزية وموائمة تطورات الحالة الوبائية ومواجهة جائحة كوفيد 19".

وأشار إلى أن "القدرة الانتاجية لكل محطة 470 لترا في الدقيقة".

وشدد الحمدين، على أن "المحطات ستعمل على تعظيم الجهوزية لإنتاج الأوكسجين في مستشفيات وأقسام العزل في ظل تزايد الإصابات بفيروس كورونا".

سائد السويركي – قطاع غزة

المصدر: RT

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