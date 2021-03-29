مجلس القضاء الأردني: إصابة 225 قاضيا و1200 موظف بكورونا

صرح الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي في الأردن القاضي وليد كناكرية، بأن عدد القضاة والموظفين في محاكم المملكة المصابين بفيروس كورونا، بلغ 225 قاضيا و1200 موظف منذ بدء الجائحة.

وقال كناكرية إن عدد القضاة الذين تلقوا مطعوم كورونا بلغ حتى الآن 128 قاضيا من أصل 970 قاضيا في محاكم المملكة النظامية.

وأضاف أن القضاة وموظفي المحاكم يتعاملون يوميا مع آلاف المراجعين، وهم معرضون بشكل كبير جدا لإصابتهم بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن قاضيين توفيا رغم كل الإجراءات الاحترازية التي نفذها المجلس القضائي لكسر سلسلة العدوى ومنع الاختلاط واجراءات السَّلامة العامة.

وذكر أن المجلس اجتمع عدة مرات مطولا، ووضع خطوات لحماية القضاة والموظفين والمحامين والمراجعين وتوفر ديمومة استمرار مرفق القضاء والعدالة ومتابعة حقوق الناس دون الحاق ضرر كبير بأي من الأطراف.

ولفت إلى أن العنصر الرئيس في العملية القضائية هو القاضي، ما يتطلب تحصينهم من خلال أخذ المطعوم لأنهم يتعاملون مع آلاف القضايا والمراجعين.

ونوه إلى أن المجلس فعّل العمل عن بعد وقلص عدد جلسات المرافعات إلى 15 و20 جلسة، والعمل بالمحاكمات عن بعد، واستخدام وسائل التكنولوجيا لتسيير المعاملات القلمية، لمنع التقارب الجسدي للحد من انتقال العدوى.

المصدر: وسائل إعلام أردنية