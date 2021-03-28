علي جمعة لنائب في حزب "النور": النبي محمد لم يختن بناته ولم يأمر بذلك

رد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري علي جمعة على النائب في حزب "النور" أحمد حمدي إثر رفضه تجريم ختان الإناث قائلا إن "النبي أقر الختان".

وقال جمعة: "لم نصر نحن المصريون على شيء من أجل تشويه صورتنا في العالمين، والحديث الذي ذكره النائب وأخرجه الإمام مسلم، الذي ينص على - إذا التقى الختانان لا يقر أن هذا ختان وقع للطرفين، ولكنه يحدد أن هذا مكان الختان، إذا أراد أحد أن يختن، ومن قال أن النبي أقر نوع للختان من ثمانية وجرم سبعة".

وأضاف: "بعد البحث المتأني والمؤتمرات العلمية الرصينة، أجمع الأطباء في العالم كله أن الختان يضر ولا يسر، والحديث الذي ذكره النائب ضعيف.. والنبي لم يختن بناته ولم يقر ذلك".

وأكد جمعة، أن "سحب الكلام الوارد في الكتب على الواقع الحالي أمر غير سديد.. ما يحدث أنني أنظر في الكتب من غير سابق أدوات للفهم العميق الذي تميز به الائمة المجتهدين ثم أنزلها منزلة مصادر شرعية وهي غير معصومة لأن الزمن تغير".

وتعليقا على ما ذكره نائب حزب "النور" حول كتاب الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر سابقا، قال رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان: "الكتاب الذي أصدره الشيخ جاد الحق كانت له ظروف خاصة، فهو أمر أن يجمع شيء ضد هذا الأمر في ظرف متعلق بمسألة لها علاقة بالهجوم على مسودة الأمم المتحدة لمؤتمر السكان، ووجدنا فيها مخالفات شرعية مثل جواز الشذوذ ومنع الختان وجواز الإجهاض والقتل الرحيم".

وأوضح: "رردنا على هذه المخالفات ووجدنا وقتها أن هناك فكرة سائدة أن هذا النموذج المعرفي الغربي يعتدى على النموذج المعرفي الإسلامي فجاء الكتاب لتحذير الناس من أخذ كل ما يرد إليهم".

وجدد جمعة تأييده لمشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على ختان الإناث.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT