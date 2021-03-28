السيسي يؤكد لماكرون ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تسهم في تأجيج الأزمة.

وجاء ذلك خلال تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

إقرأ المزيد

واستعرض الرئيس السيسي آخر تطورات القضية الليبية والموقف المصري الاستراتيجي الثابت في هذا السياق، وجهودها القائمة في دعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا في مختلف المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، ودفع كافة مسارات تسوية القضية عسكريا وسياسيا واقتصاديا.

كما تبادل الرئيس المصري والرئيس الفرنسي اليوم، الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش قد أكدت على ضرورة خروج جميع المرتزقة من ليبيا وعلى الفور.

ويعد شرط رحيل المرتزقة وكذلك القوات الأجنبية جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تفاوضت عليه الأمم المتحدة، والتي تقدر عدد الجنود والمقاتلين الأجانب في ليبيا بنحو 20 ألف فرد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية