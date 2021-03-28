مصر تعلن إنقاذ سفينة حاويات بميناء دمياط

نجحت هيئة ميناء دمياط في إنقاذ سفينة الحاويات "xpress Nile" التي تعرضت لعطل مفاجئ في المحركات الرئيسة لها على بعد يبلغ حوالي 8 ميل بحري من ميناء دمياط شمال شرقي مصر.

وكانت السفينة المصرية الجنسية والتي يبلغ طولها 133 مترا قد أطلقت استغاثة لعدم تمكنها من الإبحار والوصول للميناء.

ووجه وزير النقل المصري كامل الوزير، بـ"سرعة الاستجابة لإغاثة السفينة وتوجيه قاطرات الميناء لانقاذها وقطرها لأرصفة الميناء، حفاظا على سلامة أرواح طاقم التشغيل بالدرجة الأولى، وسلامة السفينة والحاويات المنقولة عليها".

وقالت وسائل مصرية إن "هيئة الميناء قامت بالدفع بقاطرتين ولنش إرشاد بقيادة كبير مرشدي الميناء، حيث تم قطر السفينة بنجاح وأمان إلى رصيف رقم 6 استعدادا لتفريغ حمولة السفينة تمهيدا للبدء فى عملية الإصلاح لمحركاتها".

المصري اليوم

المصري اليوم

المصري اليوم

المصدر: المصري اليوم