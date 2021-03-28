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السيسي يأمر بالاستعداد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة الجانحة بقناة السويس

أخبار العالم العربي

السيسي يأمر بالاستعداد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة الجانحة بقناة السويس
Reuters
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
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أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع اليوم الأحد، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بالاستعداد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة الجانحة في القناة.

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وتسد سفينة الحاويات "إيفر جيفن" القناة منذ يوم الثلاثاء.

وكانت فرق الإنقاذ تأمل في تعويمها باستخدام القاطرات وأعمال التكريك دون تخفيف حمولتها.

وكان ربيع أعلن أن قبطان السفينة الجانحة في قناة السويس "إيفر جرين"، هو المسؤول الأول والأخير عن الأزمة، لأنه قائد السفينة.

المصدر: رويترز 

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