الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية شمال" توقعان اتفاق إعلان مبادئ

عقد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفا كير ميارديت، قمة ثنائية يوم السبت بمدينة جوبا.

وبحث الجانبان خلال القمة العلاقات الثنائية بين البلدين بالتركيز على عملية ترسيخ السلام فيهما.

واستعرضت القمة بصورة أساسية التطورات الخاصة بعملية استئناف مفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو.

وأعلن الفريق توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية رئيس فريق الوساطة الجنوبية في محادثات السلام السودانية، أن رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الحركة الشعبية شمال سيوقعان يوم الأحد إعلان مبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة.

وصرح بأن لجنة الوساطة ستقوم مباشرة، بعد توقيع إعلان المبادئ بوضع جدول المفاوضات بين الأطراف التي قال إنها أصبحت الآن جاهزة للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأوضح قلواك في تصريح صحفي في ختام القمة، أن رئيس مجلس السيادة عقد جلسة محادثات قبيل إنعقاد القمة الرئاسية مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، بحثت الخلافات حول إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة، توطئة لبدء مفاوضات السلام الرسمية بين الطرفين.

وأكد أن خارطة طريق السلام بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية شمال باتت واضحة، مشيرا إلى أن اللقاء الذي جرى بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الحركة شمال قطع أشواطا متقدمة في إطار التفاهمات المشتركة حول إعلان المبادئ.

المصدر: سونا