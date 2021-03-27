مصر.. وزير النقل يكشف سبب توقف قطار سوهاج

كشف وزير النقل والمواصلات المصري الفريق كامل الوزير يوم السبت، سبب توقف القطار الذي اصطدم به قطار من الخلف في محافظة سوهاج.

وقال الوزير: "سائق القطار مالوش أي ذنب، فيه حد شد بلف فرامل الهواء ولهذا السبب توقف القطار بشكل مفاجئ".

وأضاف: "كان فيه قطار جاي من الأقصر توقف بسبب إن فيه حد شد بلف الهواء من فرامل الطوارئ، ومش هاقول مين شدها".

وتابع قائلا: "لما الفرامل دي بتتشد القطر بيقف في مكانه والسواق بينزل بمساعدة الكمسارية يشوفوا فين الفرامل إلي اتشدت ويتم إصلاحه سريعا.. السواق كان بيشوف العطل ولا ذنب له فيه... النيابة العامة ستظهر الحقيقة".

المصدر: "صدى البلد"