مصر.. متحدث الرئاسة يكشف الإجراءات المتخذة لمنع تكرار حوادث القطارات

قال بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على الاجتماع يوم السبت بالمجموعة الوزارية المعنية بمتابعة حادث قطاري سوهاج.

وأضاف أنه وفقا للملابسات الأولية وما توفر من معلومات لدى وزارة الداخلية والشق التقني، فإنه تم اتخاذ مجموعة إجراءات لمنع تكرار الحوادث.

ولفت إلى أنه كان هناك اقتراح لوقف القطارات تماما لحين اكتمال منظومة التطوير ووصول العربات والجرارات واكتمال المنظومة الإلكترونية والنظم الحديثة الذاتية، لكن نظرا لأن الخدمة تنقل مليون راكب يوميا، تقرر الاستمرار في العمل ولكن مع تطبيق النظام الحديث عن طريق التوجيه الآلي للقطارات.

وقال: "التوجيه الآلي للقطارات يبطئ القطار في حال وجود أي شيء على السكة الحديد، ويتم إيقافه إذا لزم الأمر، لذا القطارات لن تنطلق بكامل سرعتها لكن هذا الحل الأكثر أمنا لحين استكمال منظومة التطوير".

وتابع: "أي تأثير سينتج عنه بعض التأخير، لكن ارتأينا أن بعض التأخر أفضل من المخاطرة بحياة الركاب".

وأكد أنه ستكون هناك شفافية كاملة ومحاسبة شديدة بعد انتهاء التحقيقات.

المصدر: RT + "صدى البلد"