الأردن.. 98 وفاة و4399 إصابة جديدة بكورونا

سجل الأردن اليوم السبت 98 وفاة و4399 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الأردنية، في بيان، إن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 582,133 حالة، أما الوفيات فبلغت 6472 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 381 حالة، فيما غادرت 209 حالات المستشفيات بعد شفائها.

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم 8053 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 476,090.

المصدر: "عمون"