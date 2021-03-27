الأردن.. الانتهاء من تطعيم المسنين ضد كورونا في دور الرعاية

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن انتهاء حملة تطعيم كبار السن في دور الرعاية التابعة لها بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وذلك في إطار الحملة الوطنية للتطعيم.

وقال مدير إدارة الأسرة والحماية في الوزارة محمود الجبور، إن "عدد المسنين في دور الرعاية التي تشرف عليها الوزارة يبلغ 367 مسنا ومسنة موزعين على 9 دور رعاية خاصة وتطوعية"، مشيرا إلى أن "جميع المسنين في دور الرعاية حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، منهم 164 مسنا ومسنة حصلوا على جرعتين من اللقاح".

وبين، أن "العمل جار على حصول بقية المسنين على الجرعة الثانية من اللقاح وفقا لمواعيد محددة"، موضحا أن "فريق التطعيم يراقب المسنين بعد تطعيمهم لمدة معينة بعد دراسة سيرتهم المرضية، فيما يراقب كادر طبي وتمريضي موجود أصلا في دور ومراكز الرعاية هؤلاء المسنين دوريا".

وأكد الجبور، أن "الوزارة تتفقد باستمرار جميع دور الإيواء في القطاعين الخاص والتطوعي بشكل فجائي لمتابعة أحوال المنتفعين، والتأكد من تطبيق خطة الوزارة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا"، مبينا أن "هذه الدور تقدم خدماتها للمسنين والمسنات من الرعاية وتأمين احتياجاتهم وفقا لإجراءات السلامة والوقاية".

المصدر: "بترا" + "قناة المملكة"