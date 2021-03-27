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ناشطون: قتلى باشتباكات بين "هيئة تحرير الشام" و"داعش" شمال إدلب

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ناشطون: قتلى باشتباكات بين
Reuters Ammar Abdullah
أحد عناصر جبهة النصرة - صورة أرشيفية
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أفاد "المرصد السوري" بوقوع اشتباكات بين عناصر من "هيئة تحرير الشام" وخلية تابعة لتنظيم "داعش" في بلدة أطمة الحدودية مع لواء اسكندرون شمال إدلب، مؤكدا سقوط قتلى.

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 ولفت إلى أن عناصر من "هيئة تحرير الشام"، جبهة "النصرة" سابقا التابعة لتنظيم "القاعدة"، حاصرت مبنى يتحصن داخله عناصر "داعش"، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة.

وأشار "المرصد" إلى معلومات مؤكدة، أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط خسائر بشرية، بالإضافة إلى إصابة امرأة وطفل بالرصاص الطائش الناجم عن الاشتباكات.

 

المصدر: المرصد السوري

 

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