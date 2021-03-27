المعارضة: السلطات السورية منعت عقد مؤتمر في دمشق لإطلاق "جود"

أعلنت "هيئة التنسيق الوطنية" أن السلطات السورية منعت اليوم عقد مؤتمر كان ممثلو قوى معارضة قرروا عقده في دمشق للإعلان عن إطلاق جبهة باسم "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود).

وقال المنسق العام لـ "هيئة التنسيق الوطنية" حسن عبد العظيم لـ RT إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر تلقت في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، من السلطات السورية أن عقد المؤتمر ممنوع قبل تقديم طلب إلى وزير الداخلية".

وحول الموقف الراهن قال عبد العظيم إن اللجنة التحضيرية قررت تأجيل المؤتمر، خاصة أن السلطات "لم تكتف بالتبليغ بل إنها أرسلت أفرادا من أمن الدولة والجنائية والشرطة وتوزعوا أمام البناء الذي كان سيتم فيه عقد المؤتمر، ومنعوا الخروج والدخول، كما منعوا وسائل الإعلام، والصحفيين، من تغطية ما يجري".

وحول الخطوة التالية، قال عبد العظيم إن الأمر يناقش حاليا.

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وكانت الهيئة، وهي إحدى أكبر الكيانات التي تضم عددا من قوى المعارضة الداخلية أعلنت أنها ستعقد المؤتمر للإعلان عن تأسيس (جود) التي تضم "مجموعة من القوى المعارضة الديمقراطية التي اختارت منذ البداية الحل السياسي التفاوضي الذي يفضي للتغيير الوطني الديمقراطي والانتقال السياسي". حسب ما ذكر لـ RT في وقت سابق الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، أحمد العسراوي.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT