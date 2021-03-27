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لبنان.. العثور على جثث 4 سوريين توفوا بسبب البرد

أخبار العالم العربي

لبنان.. العثور على جثث 4 سوريين توفوا بسبب البرد
Reuters
مخيم للاجئين السوريين في زحلة، صورة تعبيرية من الأرشيف
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عثرت السلطات اللبنانية على جثث 4 مواطنين سوريين، في جرود بلدة عيناتا البقاعية، كانوا يحاولون العبور من سوريا إلى لبنان عبر المنطقة الحدودية، وقد توفوا بسبب البرد.

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وقال محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، في تغريدة له على "تويتر"، إنه تم العثور "على جثث المفقودين الأربعة في جرود عيناتا (سيدتان وطفلان)، بعد جهود مضنية لفرق الدفاع المدني والجيش وقوى الأمن، وهم جميعا من التابعية السورية، توفوا بسبب البرد القارس". 

وأضاف خضر أنه "سيتم فتح تحقيق بالموضوع مع الشخص اللبناني الذي كان برفقتهم سابقا حول ما إذا كانت مسألة تهريب بشر أم لا".

المصدر: الجديد

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