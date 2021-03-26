المغرب.. حريق كبير يأتي على 200 نخلة بواحة جنوب المملكة

قال موقع "هسبريس" المغربي يوم الجمعة إن الحماية المدنية بكلميم جنوب المغرب مدعومة بعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، تواصل إخماد ألسنة اللهب بواحة نخيل في تيغمرت.

وأفاد الموقع المغربي نقلا عن مصادره، بأن الحريق أتى على ما يناهز 200 من أشجار النخيل والسيارات الخفيفة، فيما لم تسجل أي خسائر بشرية.

وأضافت المصادر أن رياح الشرقي التي تعرفها المنطقة، ساهمت في اتساع رقعة الحريق واختناق بعض المواطنين الذين جرى نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية.

وخلف الحادث موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين بواحة تيغمرت، خاصة وأنها لم تتجاوز بعد تبعات الخسائر المادية التي خلفها آخر حريق شب بالمنطقة في أغسطس الماضي.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي