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الجزائر.. اعتقال شخص بحوزته ساطور كان يترصد متظاهري الحراك في وهران

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الجزائر.. اعتقال شخص بحوزته ساطور كان يترصد متظاهري الحراك في وهران
Reuters / Ramzi Boudin
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أوقفت فرق الأمن بمدينة وهران الجزائرية شخصا كان يرتدي ملابس نسائية ويخفي تحتها ساطورا، ويتربص بالمتظاهرين.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني فإن الموقوف المدعو (م.م) اعتقل في شارع الرائد مجدوب بوهران، وكان يرتدي جلبابا أسود اللون بكل لواحقه، ويخفي تحته ساطورا حادا.

الجزائر.. اعتقال شخص بحوزته ساطور كان يترصد متظاهري الحراك في وهران
النهار""

وأشار البيان إلى أن "المشتبه به البالغ من العمر 20 سنة، كان يترصد على بعد أمتار من نقطة انطلاق المشاركين في الحراك الشعبي قادمين من ساحة أول نوفمبر".

المصدر: "النهار"

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