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أمير قطر يعلق على حادث القطار في مصر..

أخبار العالم العربي

أمير قطر يعلق على حادث القطار في مصر..
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علق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على حادث القطارين في محافظة سوهاج المصرية.

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ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بعث أمير قطر ببرقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ضحايا الحادث وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وأرسل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وسلطان عمان هيثم بن طارق، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس العراق برهم صالح برقيات تعزية إلى الرئيس المصري عبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم.

المصدر: وكالات

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