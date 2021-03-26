المقاتلات العراقية تنفذ 19 ضربة جوية في جبال حمرين شمالي البلاد - فيديو

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق تنفيذ طائرات أف 16 تابعة لسلاح الجو العراقي 19 ضربة جوية في جبال حمرين شمالي البلاد.

وذكرت الخلية في بيانها، أنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وخلية استخبارات قيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات أف 16 العراقية، 19 ضربة جوية ليلة أمس الخميس وصباح اليوم الجمعة".

وأضافت: "أسفرت الضربات عن تدمير عدد من الكهوف والأوكار في سلسلة جبال حمرين، ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

أشرف العزاوي – العراق

المصدر: RT