محامية تونسية: حاولوا تسفير السبسي إلى فرنسا للعلاج لإعلان شغور منصب الرئاسة (فيديو)

أكدت المحامية التونسية دليلة مصدق أنها حصلت على موافقة وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي لكشف معلومات مهمة عن "محاولة الانقلاب على رئيس الجمهورية".

وقالت مصدق في تصريح لإذاعة "موزاييك" يوم الجمعة إن الزبيدي تصدى لمحاولات نقل الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي إلى فرنسا لمواصلة العلاج خلال تدهور حالته الصحيّة في يونيو 2019، كما منع الزيارات عنه في المستشفى العسكري ما عدا زوجته وابنيه.

وأشارت مصدق نقلا عن الزبيدي إلى أن رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد التقى به عنوة وافتعل مشكلة لإدخاله للمستشفى حيث الرئيس الراحل.

ولفتت إلى محاولات بذلت لإرسال طبيب لمعاينة الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الراحل وإعلان شغور منصبه.

وصرحت مصدق بأن الزبيدي أبلغها بورود اتصالات من أعلى هرم في السلطة الفرنسية واقتراح نقل الباجي قايد السبسي لتلقي العلاج في فرنسا لكن هذا الطلب قوبل بالرفض لأنه كان يحظى بمتابعة طبية فائقة في المستشفى العسكري.

وشددت على أن محاولة نقل السبسي إلى فرنسا كانت محاولة لإبعاده عن وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي وعن تونس لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.

المصدر: "موزاييك أف أم"