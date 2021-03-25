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"أطباء بلا حدود": ارتفاع حاد في عدد مرضى كورونا باليمن

أخبار العالم العربي

Reuters
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قالت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية إنها تشهد "تدفقا كبيرا" لمرضى كورونا، مشيرة إلى تجاوز الموجة الثانية قدرة المرافق الطبية في البلاد.

وقال رافائيل فيشت رئيس بعثة المنظمة في اليمن: "نحث جميع المنظمات الإنسانية الطبية الموجودة في اليمن على توسيع نطاق الاستجابة الطارئة لكوفيد -19 سريعا".

وأضاف: "جميع جوانب التدخل لمكافحة كوفيد-19 غائبة وتحتاج إلى دعم دولي أكبر، بدءا من رسائل الصحة العامة، وصولا إلى اللقاحات والعلاج بالأكسجين... هناك حاجة إلى الدعم في جميع المجالات".

المصدر: أ ب

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