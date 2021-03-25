"فرانس برس" تتحدث عن انسحاب مرتزقة من ليبيا إلى سوريا

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله إن مرتزقة سوريين نشرتهم تركيا في ليبيا، بدؤوا بالانسحاب من هناك عائدين إلى سوريا.

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يأتي ذلك، تزامنا مع زيارة أجراها وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا اليوم الخميس إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وأكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا نجلاء المنقوش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوزراء الثلاثة ضرورة انسحاب "كافة المرتزقة" من الأراضي الليبية "بشكل فوري".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد مطلع الأسبوع بأن "دفعة من مرتزقة فصيل "السلطان مراد" ومسلحين آخرين، عادوا إلى الأراضي السورية قادمين من ليبيا".

المصدر: أ ف ب